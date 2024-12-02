İzmir’de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine uçtu

Kazada, otobüs şoförü Erhan Y. yaralanırken, belediye otobüsünde ve alışveriş merkezinin duvarında hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Erhan Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erhan Y.'nin hastanede tedavisi sürerken, AVM bahçesine uçan belediye otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.