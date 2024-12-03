İkramiye krizinde karar: Aykırılık yok

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşınan İZENERJİ işçilerinin ikramiyelerinin zamanında ödenmesi talepli iş bırakma eylemleri ile ilgili mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sendikanın eyleminde hukuka aykırılık bulmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ'de devam eden ikramiye krizi sürerken İZENERJİ'de örgütlü Genel İş İzmir 2 ve 9 No'lu Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi eylemlerin iptali için yargıya başvurmuştu. İş bırakma eylemi öncesi yargıya başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi yapılacak iş bırakma eylemi ile ilgili 'kanunsuz grev' ve 'durdurma' kararı verilmesini istemişti. Başvuru dün İzmir 4. İş Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZENERJİ taleplerini geri çevirdi ve davayı reddetti. İZENERJİ işçilerinin yapmış olduğu eylemlerde hukuka aykırılık bulunmadı.