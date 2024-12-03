İzmir’de kruvaziyer bereketi: Bin 951 turist geldi

'CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ'

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Kruvaziyerlerin, uğrak yaptığı limanların bulunduğu şehirlerin esnafına ve ticaret hayatına önemli katkıları var. Kruvaziyer sektörünün İzmir'de gelişmesi, Avrupa'da üst üste 3 yıl en iyi destinasyon seçilen İzmir'in yine eski günlere dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı İzmirliler olarak yapmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Kruvaziyer gemilerinin her zaman popüler olduğunu Öztürk, "Kruvaziyerle gelen turistlere cazibe merkezleri oluşturmak zorundayız. Eğer bu sektörün gelişmesini istiyorsak, halihazırda bu işi yapan kruvaziyer hatlarının isteklerini değerlendirip, onlara göre yeni yapısal gelişmeler yapmalıyız" diye konuştu.