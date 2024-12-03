İzmir’in simgesi lunapark kaldırılıyor

Belediyenin avukatı aracılığıyla kendisine ihtarname ve tahliye tebligatı gönderildiğini söyleyen Coşkun Lunapark Yönetim Kurulu Başkanı Önder Coşkun, bünyesinde tonlarca ağırlığındaki 25 oyuncak ve makinelerin yer aldığı lunaparkın taşınma işleminin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ve gidebilecekleri bir alanın da sunulmadığını dile getirdi.

Önder Coşkun, "Derdimiz sürtüşmek değil. Bu konuyla ilgili bir anlaşma zemini yaratma çabasındayız. 51 yıldır kiramızı hiçbir zaman geciktirmedik. Hatta bazı seneler rahmetli babam Erdoğan Coşkun, kirayı 2-3 senelik peşin öderdi. Umarım belediye bu hatalı kararından bir an önce vazgeçer" dedi

BELEDİYEDEN İHTARNAME

İZMİR Büyükşehir Belediyesi avukatı Utku Kılınç tarafından Lunapark yetkililerine ihtarname gönderildi.

İhtarnamede şu ifadelere yer verildi: "Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazın fuzuli işgalinin sonlandırılarak, lunapark alanının tarafımıza 15 gün içerisinde boş olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Verilen süre sonunda taşınmazın boş olarak teslim edilmemesi durumunda, öncelikle taşınmaza enerji temini sağlayan bağlantı sonlandırılarak enerji kesintisi yapılacak, sonrasında ise kaymakamlık nezdinde tahliye işlemleri ivedi şekilde gerçekleştirilecektir."