Yeni Asır yazdı... Merdivenler onarılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak metro istasyonlarının merdivenlerinin bakımlarında sona gelindiğini söylemişti. Aylardır bakımda olan yürüyen merdivenler ne yazık ki İzmirliyi mağdur ediyor. Özellikle Üçyol merdivenleri için 'Saatli bomba' uyarısı yapılmasının ardından haberimiz ses getirdi. Kısa süre içerisinde metro merdivenlerinin yürümesi için çalışmalar başlatıldı.

11 KİŞİ YARALANMIŞTI

Üçyol Metro'nun yürüyen merdivenlerinden birisi geçtiğimiz aylarda bir anda ters dönerek 11 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Önceki senelerde iki kazanın daha yaşandığı Üçyol metro merdiveninde bu sorunun üçüncü kez yaşanmasının ardından bütün metro merdivenleri ağır bakıma alındı. Aylardır da çalışmalar bitmedi. İzmirlinin mağduriyetini gidermek için yaptığımız haberin ardından görevliler çalışmaya başladı ve metro merdivenleri teker teker bakıma alındı. Hatay Metro'nun iki merdiveni çalışırken diğerleri için çalışmalar devam ediyor. Çankaya Metro'nun merdivenleri için de bakım yapılıyor.

ELEKTRİK ARIZASI TRAMVAY SEFERLERİNİ AKSATTI

Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında önceki gün gece saatlerinde elektrik arızaları meydana geldi. Karşıyaka hattına elektrik veren trafonun devre dışı kalması nedeniyle tramvay işletimi Bostanlı-Ataşehir arasında devam etti. Alaybey - Bostanlı arası işletme yapılamadı. Bu güzergahta toplu ulaşım hizmeti ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ilave otobüs seferleri ile desteklendi. Arızalı trafonun yenisiyle değiştirilme işleminin 48 saat süreceği bildirildi.