Aydın Pehlivan: Yalanlara karşı mücadele vereceğiz

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, cumhuriyetin 100. yılında İzmir Menemen'de düzenlenen konserlere ilişkin son dönemde maksatlı bir şekilde yeniden gündeme getirilen asılsız iddialara meclis kürsüsünden yanıt verdi. Pehlivan, "Bir konsere 70-80 milyon verenleri, yıllık konser harcaması 2 milyar liraya yaklaşanları aklamak için seçe seçe İzmir'in en büyük yatırımlarını yapan ilçe belediyesi Menemen'i mi seçtiniz? Bunların hepsi yalandır. Birbirinden ünlü 47 sanatçımızın Menemen'imizin dört bir köşesinde sahne alışının ortalama bedeli, her şey dahil sadece 1 milyon 900 bin TL'dir. Belediyemizi hedef alan tüm kötü niyetli girişimlere karşı tavrımız net olacak. Gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan tüm yalan ve iftiracılara karşı hukuki mücadelemizi vereceğiz" dedi.