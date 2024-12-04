  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Konak'ta suçlulara göz açtırılmıyor: 252 tutuklama

Konak'ta suçlulara göz açtırılmıyor: 252 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Konak'ta aranması olan 843 şüpheli 1 aylık çalışma sonucunda yakalandı, 252'si tutuklandı.

DHA
Konak’ta suçlulara göz açtırılmıyor: 252 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 30 Kasım tarihleri arasında ilçede aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bekçi ekiplerinin de katıldığı çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 843 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tamamı adliyeye sevk edilen şüphelilerden 0- 4 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225, 5 - 9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21, 0- 19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ve 20- 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 252 şüpheli tutuklandı. İfadeye yönelik aranması bulunan 591 şüphelinin ise adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA