İzmir İtfaiyesi’nden soba ve baca uyarısı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında baca ve soba kaynaklı yangınlarla, zehirlenmelere karşı yurttaşları uyardı. İtfaiye Eğitim Amiri Bülent Yanaşık, 31 yıllık meslek hayatında gerekli önlemler alınmadığı için ölümle sonuçlanan birçok olayla karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle mevsimsel geçişlerde bacaların temizlenmesi gerekiyor. Baca menfezleri ile baca içlerinin temizlettirilmesi ile yangınları yüzde 50 oranında azaltmış oluruz" dedi. Yangınların çıkmasının en büyük nedenlerinden birinin de çocukların evde yalnız bırakılması olduğunu vurgulayan Yanaşık, "Soba etrafına kuruması için bırakılan kıyafetler, sobanın tutuşması için atılan benzin, tiner gibi maddeler de yangına neden oluyor. Yapılan en büyük yanlışlardan biri sobada odun kömür yandıktan sonra kovayı değiştirmeden üzerine yeni ürün koymak. Bu da karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oluyor" diye konuştu.