Zenginlik rüyası kabusa döndü!

İzmir'de karısını öldürüp kalacak mirası ile zengin bir hayat sürmeyi planlayan katil kocanın planı suya düştü. Ahmet Polat, karısı Rüya Polat'ı 2016 yılında İzmir Buca'daki evlerinde 28 yerinden bıçaklayıp vahşice katletti. Polat'ın suçu tam 8 yıl sonra kanıtlandı. Yıllar süren yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık, asıl şoku ise bundan sonra yaşadı. Para için eşinin canına kıyan katil zanlısı, bu eyleminden dolayı talihsiz kadının mirasından tek kuruş bile yararlanamadı. Genç kadının tüm mal varlığı hayattaki tek yakını olan babası Arjeang Bazzaz Alemdari'ye kaldı.

Baba Arjeang Bazzaz Alemdari

"KANI YERDE KALMADI"

İran'da gümrük memuru olarak görev yapan acılı baba Alemdari, avukatı Sibel Önder aracılığıyla Kuşadası, Buca ve Karşıyaka'daki gayrimenkulleri, ziynet eşyalarını, bankadaki milyonlarca Türk Lirası ile dövizi İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Yeni Asır'a konuşan avukat Sibel Önder, "Rüya'nın kanını yerde bırakmadık. Katil o paraları artık rüyasında görür" dedi.

YILLARCA İSPATLANAMADI

BUCA'NIN Şirinyer semtinde hunharca işlenen cinayet, 9 Nisan 2016'da meydana geldi. İnşaat ve galeri işi yapan Ahmet Polat, yaralama suçundan girdiği cezaevinden izinli çıktığı gün kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdiğini, bir yıl önce evlendiği eşinin cansız bedenini yatak odasında bulduğunu iddia etti.

Cinayetle ilgisinin bulunmadığını belirten Polat, kalan cezasını tamamlamak için cezaevine döndü. Ancak cinayet günü gittiğini ileri sürdüğü yerlerde bulunmadığı ve arabalı vapurdan denize bir şey attığı ispatlanan Polat, tekrar tutuklandı. Kayıp olan suç aleti bıçak denizde günlerce arandı ancak bulunamadı. Polat, delil yetersizliğinden beraat ederken, cinayet 'faili meçhul' olarak tozlu raflarda yerini aldı.

Ta ki, kadın katillerinin korkuyu rüyası İzmirli Avukat Sibel Önder, hukuk mücadelesi başlatana kadar... Bir dedektif titizliğiyle çalışan Önder, bulduğu deliller sayesinde Ahmet Polat'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettirdi. Yeni Asır'a konuşan avukat Önder, "Talihsiz Rüya'nın miras mahkemesi dün yapıldı. Katil koca yerine tüm varlık babaya kaldı. O da tüm mirası kimsesiz çocuklara bağışladı" dedi.