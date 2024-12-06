Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmişti! İzmir’deki eş katiline müebbet hapis

Son sözleri sorulan sanık Baştosun, eski eşiyle hiçbir sorunu olmadığını savunarak, "Olay günü hakaretler ve küfürler oldu ve olay gerçekleşti. Pişmanım. Dışarda kızım var ve hem anne hem babasız kaldı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı.

