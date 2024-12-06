CHP Foça’da görevden alma krizi

CHP Foça İlçe Başkanı Mehmet Suat Yılmaz ile ilçe yönetimi görevden alındı. Yerel seçimlerden sonra atamayla geldiğini, tüzük gereği 1 ay içerisinde seçim yapılması gerekirken parti il yönetiminin 9 ay sonra bu kararı aldığını aktaran Yılmaz, "Bizim suçumuz varsa, Foça'da seçim kazandık. O da suç olmayacağına göre başka bir şey de yok" dedi. 2024 yılı Mart ayındaki yerel seçim sürecinde belediye başkan aday adayı olmak için Günal Biçer'in CHP Foça İlçe Başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra Nisan ayında yerine atanan Yüksek Mühendis Mimar Mehmet Suat Yılmaz ile mevcut ilçe yönetimi, CHP İl Başkanlığı tarafından görevden alındı. Gerekçe olarak; seçimden sonra parti ve belediye başkanlarının organizasyonlarına katılmama olduğu iddia edildi.

'GİDERİZ, TEKRAR GELİRİZ'

YENİ Asır'ın görüştüğü Yılmaz, ilçe yönetimi ile birlikte görevden alındığını doğruladı. Tüzük gereği atandıktan sonra 30 gün içerisinde bir seçim yapılması gerektiğini ancak neredeyse 1 yıla yakın bir süre kala bu kararın alındığını anlatan Yılmaz, "Tüzük gereği, 30 gün içinde kongre yapılması kaydıyla görevden alındık. Bizim suçumuz varsa, Foça'da seçim kazandık. O da suç olmayacağına göre başka bir şey de yok. Biz tesadüf bir ilçe değiliz. 40 yıldır burada seçim alıyoruz. Biz gideriz, tekrar geliriz, sorun değil" diye konuştu.

CHP Foça İlçe Başkanlığı'na kayyum atanacağı ile ilgili de Yılmaz, "Kayyumu da ben söyledim. Görevden aldığınıza göre bir kayyum atayacaksınızdır dedim ama cevap vermediler. Görevden alındığımız için mutlaka 1 ay da olsa bu sürecin kongreye götürülmesi gerekiyor. Onunla ilgili henüz bir gelişme yok ama ilin davranışını bekliyoruz. İlçe başkanı olarak gelecek olan il yöneticisi arkadaşıma görevimi devredeceğim" ifadelerini kullandı.