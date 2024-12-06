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Şehidimiz İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da hain saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

AA
Şehidimiz İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun'un cenazesi toprağa verildi.

Şehidimiz İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Tozun'un (38) Türk bayrağına sarılı naaşı, Seferihisar ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Fatma Tevfik Uyar Camisi'ne getirildi.

Şehidimiz İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve mesai arkadaşları da katıldı.

Tozun'un annesi Asiye ve babası Ramazan Tozun, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Tozun, "Benim oğlum güçlü dedim. Peygamber efendimize komşu ol" diyerek tabuta sarıldı.

Şehidimiz İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Tozun'un eşi Sultan Bulut, çocukları 10 yaşındaki Emir Ege ve 4 yaşındaki Doğa Tozun da şehidin tabutuna sarılarak veda etti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidimiz İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Polis memuru Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetmişti.

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