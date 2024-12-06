Şehidimiz İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve mesai arkadaşları da katıldı.

Tozun'un annesi Asiye ve babası Ramazan Tozun, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Tozun, "Benim oğlum güçlü dedim. Peygamber efendimize komşu ol" diyerek tabuta sarıldı.