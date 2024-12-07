İzmir Körfezi’nde çamur çıkarma çalışması başladı

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir Körfezi'nde meydana gelen kötü koku ve balık ölümlerinin ardından çalışmalar başlatılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olaya el atmıştı. İzmir büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Peynircioğlu Deresi ve Körfez'in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 700 bin metreküp dip çamurunun taranacağı çalışmalar başlatıldı. Körfez'e açılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'dan ve kurum yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Tugay, uzun zamandır İzmir'in konuştuğu Körfez kirliliği konusunda temizlik seferberliğine başladıklarını dile getirdi.

'TEMİZLİĞE ENGEL'

"Körfez'in dip temizliğine ihtiyacı var" diyen Tugay, "Çok uzun süre derelerden Körfez'e gelen atıklarla boğuşuyoruz. Çamur da çöp de geliyor. İzmir tarihi boyunca Körfez'de biriken unsurlar bunlar. Bu da Körfez'in temizlenmesine engel oluyor. İlerleyen günlerde diğer kısımlarda akıntı olması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İki tarama gemisi ve 6 tane de çıkan çamuru taşıyan gemi ile temizlik çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışma Körfez'de sirkülasyon sağlayacak. Alg patlamasının da önüne geçecek" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARA DEVAM'

Körfez temizlik çalışmalarına etki edecek birçok projeyi de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tugay, "Çiğli 4. Faz çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayında tamamlayacağız. Bununla da yetinmeyip 5. fazı da gerçekleştireceğiz. Yeni ihalelerle yağmur ve kanal ayrıştırma çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde en zor ilk 41 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırmalarımızı kent merkezinde gerçekleştireceğiz. Tüm yaptığımız çalışmalarla Körfez'e büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yağmur suyu mazgallarının temiz tutulması gerek. Derelerin kirletilmemesi gerek. Körfezi temiz tutma görevi her İzmirliye aittir. Bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyorum. Körfez bizim onurumuz, gözbebeğimiz" diye konuştu.