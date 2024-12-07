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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! Kız arkadaşının cansız bedeniyle karakola gitti!

İzmir'de kan donduran olay! Kız arkadaşının cansız bedeniyle karakola gitti!

Son dakika İzmir haberleri...Kan donduran olayın yaşandığı İzmir'de 34 yaşındaki Erdinç B., otomobildeki sevgilisi Eda Kuş'un cesediyle polis merkezine gitti. 1 çocuk annesi kadının cansız bedeni ön koltukta bulundu.

DHA
İzmir’de kan donduran olay! Kız arkadaşının cansız bedeniyle karakola gitti!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi.

İzmir’de kan donduran olay! Kız arkadaşının cansız bedeniyle karakola gitti!

Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İzmir’de kan donduran olay! Kız arkadaşının cansız bedeniyle karakola gitti!

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de kan donduran olay! Kız arkadaşının cansız bedeniyle karakola gitti!

Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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