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Haberler İzmir Tire’de budama rezaleti

Tire’de budama rezaleti

Tire’nin ünlü Fatih Parkı’nda bulunan ağaçların bilinçsizce budanması vatandaşların tepkisini çekti.

NADİR UYSAL
Tire’de budama rezaleti

İzmir Tire'de, yeşili ile ünlü Fatih parkında 'budama' rezaleti yaşandı. Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin park içindeki ağaçları bilinçsizce budaması vatandaşların tepkisini çekti. Onlarca vatandaş Yeni Asır'a çektikleri fotoğrafları göndererek parkta yaşanan yeşil katliamı protesto etti.

Ekiplerin 'gençleştirme' çalışması adı altında parktaki ağaçların neredeyse tüm dallarını kestiklerini belirten vatandaşlar, "Ne yazık ki bu ağaçların çoğu kuruyacak. Gençleştirme çalışmalarına karşı çıkmıyoruz ancak bu kadar vahşi budama yerine doğa ve yeşil dengesi korunarak çalışmalar gerçekleştirilebilirdi. Burası, yaz aylarında vatandaşların güneşten korunup serinleyecekleri mesire alanıydı. Parka yeni dikilen çınar, top akasya ve dut ağaçlarının yetişmesi uzun yıllar alacak. Üstelik ağaçların budanması esnasında alandaki piknik masaları ve tartan pist büyük ölçüde zarar gördü" şeklinde konuştular

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