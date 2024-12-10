İzmir’de sarkıntılık iddiasıyla 5 kişi 1 kişiye bıçakla saldırdı! O anlar kamerada

İzmir'deki olay 8 Aralık saat 23.40 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen S.Ç. (54) adlı bir kişi, S.A. (27), Y.K. (21) , Ö.U. (20), A.B. (19), M.A.Ç. (25) tarafından sokakta saldırıya uğradı. Şüphelilerden S.A. tarafından karnından bıçaklanan adam kanlar içerisinde yerde kalırken şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 5 kişinin S.Ç.'ye saldırdığı ve sokaktan kaçma anları yer aldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. 5 şüpheli olayın ertesi günü suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri gerçekleşen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.