ABD’li askere çuval geçiren sanıklar hakim karşısında

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada, salonunun yetersiz olması nedeniyle duruşma 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları ile Vatan Partisi üyeleri katıldı.

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından söz verilen A.O.E, TGB üyelerinin görevlerinden birinin, ABD askerlerini gördüklerinde başlarına çuval geçirmek gibi geleneklerinin olduğunu söyledi. Eylemin, planlı olmadığını dile getiren A.O.E, "ABD'ye karşı yaptığımız eylemdir. Bizim büromuz Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, gezintiye çıktığımızda onları fark ettik." dedi.

O dönemde TGB İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Betül Kaya ise vatanseverlik görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Türk gençliğinin tavrını ortaya koyduk. Planlayarak da oraya gitmedik, polisler gelmeden eylemimizi tamamlamıştık. Çuvalı geçirdikten sonra hemen çıkarttık, bu olay şahıslara karşı değil, ABD ordusuna karşı yaptığımız harekettir." diye konuştu.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise ABD'nin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki olayları yönettiğini ve PKK terör örgütünü de desteklediği nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini iddia etti

Çetin, savunmasına şöyle devam etti:

"Bu durumlar bizi milli sebep olarak eylemi gerçekleştirmemize neden oldu. Fethi Sekin'in şehit edildiği adliyedeyiz, onu şehit edenlerin arkasında ABD var. Onlar ülkemize geldiğinde çiçeklerle karşılayamazdık. Bu sembolik bir eylemdir. Türk yargısının, milletin vicdanını dinleyeceğini umuyoruz."

Çuvalı askerin kafasına geçiren S.K. de eylemlerinin siyasi olduğunu ifade ederek, "ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı tüm suçlara karşı gösterdiğimiz eylemdir. Türkiye'nin tüm milli meselelerinde ABD Türkiye'nin karşısındadır. Biz de bu durumları protesto etmek istedik. Eylemimiz dünyada görüldü. Amacınız çuval geçirip bırakmaktı, fiziki bir zararımız olmadı. Böyle bir şey de istemedik zaten. Yıllar önce bizim askerimize gösterdikleri davranışı biz de onlara uyguladık. Yargılanması gereken bir eylem olduğunu düşünmüyoruz, soykırımcı olarak onların yargılanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Duruşmaya 15 dakika ara verildikten sonra sanık avukatlarına savunma yapmaları için söz verildi.

Verilen ara kararda, 5 sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması, olaya müdahale eden 2 polisin tanık olarak dinlenmesi ve görüntü kayıtlarının da bilirkişi aracılığıyla incelenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

OLAY

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül'de, TGB üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Avukatları tarafından itiraz edilmiş, sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, iddianame İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.