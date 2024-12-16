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Haberler İzmir FETÖ şüphelisi kaçak göçmenlerin arasından çıktı

FETÖ şüphelisi kaçak göçmenlerin arasından çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4'ü göçmen kaçakçısı olmak üzere 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin FETÖ üyesi eski asker olduğu belirlendi.

DHA

Giriş Tarihi:

FETÖ şüphelisi kaçak göçmenlerin arasından çıktı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığında olan 29 kaçak göçmen, 2 FETÖ ile 6 PKK şüphelisi ve 4 organizatör yakalandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda 4'ü göçmen kaçakçısı toplam 41 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının da PKK üyesi olduğu belirlendi. PKK üyesi şüphelilerden birinin de 2015 yılında korucunun şehit edilmesiyle ilgili davada 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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