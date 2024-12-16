Karşıyaka’nın kaplumbağa terbiyecisi

İZMİR Karşıyaka'da 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır (45), iş yerinin önüne yaptırdığı havuzda su kaplumbağalarını besliyor.

Çevresinde 'kaplumbağalı fotoğrafçı' olarak tanınan Çakır, özel süs havuzunda her yıl ortalama 500 kaplumbağayı misafir ediyor.

İzmirli fotoğrafçı Volkan Çakır, dükkanının önündeki havuzda 500 su kaplumbağası besliyor.

ÇAKIR, "Müşterilerim ve çevredeki çocuklar bu hayvanları çok sevdi" diyor.

Çakır'ın, çok sayıda kaplumbağa ile ilgilenmesi, Türk resim sanatının önemli eserlerinden ünlü ressam Osman Hamdi'nin 1906 tarihli 'Kaplumbağa Terbiyecisi' adlı değerli tablosunu hatırlatıyor.