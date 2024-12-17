İzmir Büyükşehir’den 9.8 milyarlık tahsilat

Uzun süredir CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, artık bu prim borçlarının ödenmesi gerektiğini açıklayarak en fazla prim borcuna sahip belediyelerin CHP'de olduğunu duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Adana, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin hesaplarına bloke konuldu.

Buna göre borcu olan CHP'li belediyeler içerisinde 9 milyar 800 milyon TL ile İzmir başı çekerken 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ikinci sırada yer aldı.

2004-2019 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Kocaoğlu, belediyeyi borçsuz teslim etmişti.

Aziz Kocaoğlu döneminde hiçbir borcu olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ise 5 yıl boyunca Tunç Soyer, belediye başkanlığı yaptı. Bu süre boyunca belediyenin toplam 9 milyar 800 milyon TL SGK borcu olmasıyla birlikte gözler tekrar Tunç Soyer'e çevrildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer, görevini ağır bir borç yüküyle bırakmıştı.

'SİLKELEYİN' UYARISI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Işıkhan'a "Borcu olan belediyeleri silkeleyin" diyerek uyarıda bulunmuş, süreci hızlandırmalarını istemişti. Her bir belediyeye yazı gönderen Bakanlık, belediyelerin borçlarının ödenmesi için düğmeye bastı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile 3. sırada yer aldı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile 4., CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile 5., CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile 6. belediye oldu. Bu kapsamda 5 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulanırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu için yapılandırmaya gidildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Belediyemiz bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan haciz işlemi bulunmamaktadır. Belediyemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile İZELMAN ve İZENERJİ için yapılandırma yapmış; İZULAŞ, İZDOĞA ve METRO için de yapılandırma süreci devam etmektedir." Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 6 iştirake 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını belirtti.