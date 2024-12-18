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İzmir'de anten düzeltirken çatıdan düşen genç öldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı dairenin antenini tamir etmek için çatıya çıkan Kadir Aratlı, mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de anten düzeltirken çatıdan düşen genç öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti.

Umut Mahallesi'nde oturan Kadir Aratlı (25), televizyon antenini düzeltmek için çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Aratlı'nın 5 gün önce ailesiyle söz konusu apartmana taşındığı öğrenildi.

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