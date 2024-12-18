İzmir’de tefeci operasyonu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisinde olan vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandırıp senet imzalatan ve icraya veren R.C.'nin tefecilik yaptığını belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin adresine gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreste, çok sayıda senet, 3 not defteri, 1 senet koçanı ve 2 not defteri ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan R.C., emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.