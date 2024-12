İzmir'de Altay bebeğin ölümüne neden olan ilaç tarım depoları için üretilmiş!

CİHAZ "OVER" VERMİŞ

AFAD ekiplerinin, olayın ardından evde gaz ölçüm cihazıyla yaptığı ölçümler de dosyaya eklendi.

Bu kurumun raporunda apartman dairesinde 14 Kasım'da yapılan gaz ölçümlerimde cihazın sensörlerinin, ölçüm aralığı aşıldığında verdiği uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiği aktarıldı.

Raporda hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için cihazın ölçüm aralığı aşıldığında verdiği uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiğine, aşılan üst değerlerin hidrojen siyanür için 50 ppm, hidrojen sülfür için 200 ppm, karbonmonoksit için 500 ppm olduğuna yer verildi.



Kınalı'nın ailesinin avukatı Utku Turan, ölçümlerde aşırı derecede zehirli gazın tespit edildiğini, AFAD ekiplerince havalandırma yapıldıktan sonra da zehirli gaz değerinin düşmediğini söyledi.

Kimya yüksek mühendisi, ziraat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin de çalışmalara başladığını ifade eden Turan, "Kullanılan ilaçlar biyosidal ürünler yönetmeliğine uyumlu olan ilaçlar değil. Tarımsal amaçlı kullanılabilecek ilaçlar. Konut ya da kapalı yerlerde kullanılabilecek türden ilaçların olmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.