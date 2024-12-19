İzmir'de taksiciler mesleği bırakıyor: "Korkuyoruz"

"DAHA ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDIM"

Bir diğer taksici Ali Yüksek de, "Saldırı çok. Kendimizi savunmak için bir cisim bulunduramıyoruz, bulundurulan cisimlerde suç aleti sayılıyor. İnsanlar takside çalışmaya çekiniyor; yani şoför sıkıntısı var. Gece çalışırken, yolda giderken, bakıyoruz ve biraz daha seçici oluyorsunuz. Müşteriyi aldığınız yer çok önemli; mesela sıkıntılı yerler, bölgeler var. Oralardan yolcu almıyoruz. Ben daha önce silahlı çatışmanın arasında kaldım. Mecburen yapıyoruz. Devam edeceğiz" diye konuştu.



"ÇOK TİPİ BOZUK OLDUĞU ZAMAN BEN ALMIYORUM"

Bir başka taksici Önder Özneşeli, şunları söyledi:

"Tedirginliğimiz var; yani uzun zamandır böyle ve özellikle gece. Gece işine 'kabus' deriz biz. Soramıyorsun ki 'sen kimsin nesin?' diye. Duruyorsun, alıyorsun; şansına ne çıkacağını bilmiyorsun. Gece biraz müşteri seçiyoruz. Tipine bakıyoruz, tipinden ne kadar anlaşılırsa. Çok tipi bozuk olduğu zaman ben almıyorum; yani belli bölgelerden de almıyoruz. Mutlaka bir kabin yapılması lazım. Avrupa'daki gibi bir güvenlik önlemi olması lazım. Öbür türlü hiç emniyet diye bir şey yok. Bunlar tabii çoğalırsa, bırakanlar olur, çalışmaz. Niye çalışsın yani? Hayatı daha önemli değil mi?"