Vicdan azabıyla ölüme gitti!

SMA Tip 1 hastası minik İkbal'in babası intihar etti. Baba Umut Kardeş'in sosyal medyada paylaşılan gece kulübünde eğlendiği anlar tepki çekmişti. Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice Kardeş ve Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile kampanyaya destek arayan Kardeş ailesine vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da destek oldu.

Dün İkbal Kardeş'in babası Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler eleştirilere neden oldu. Anne Hatice Kardeş, görüntülerin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, eşinden 4 aydır ayrı yaşadığını söyledi.

Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını da belirten Hatice Kardeş, "Hesaplar bloke olduğu için giriş var, çıkış yok. Umut Kardeş denen şahsa elden para vermeyin. Sadece valilik onaylı hesaba atmanızı istiyorum. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

'KİMSE HAKKIMI ÖDEYEMEZ'

Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı. Kardeş videoda, "'Paraları orada burada yiyor' diye hepiniz beni suçladınız. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" dedi.

Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.