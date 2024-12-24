Çizgili yunus kıyıya vurdu

İzmir'in Selçuk ilçesinde 2 metre uzunluğundaki bir çizgili yunus, Pamucak sahilinde ölü olarak bulundu. Pamucak bölgesinde yağmurlu havada kıyıya vuran yunus vatandaşlar tarafından birkaç kez denize geri çekilmeye çalışıldı. Fakat tekrar karaya vurarak ölen yunusun Stenella coeruleoalba türünden bir erişkin çizgili yunus olduğunu tespit edildi. Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD), Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü ve Seferihisar Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde, yunusun vücudunda herhangi bir yara ya da kesik izi olmadığı gözlemlendi. Yunustan alınan doku örnekleri Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderildi.

İNTİHAR ETMİYORLAR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tonay "İntihar değil, hayatta kalmak için karaya kendilerini atıyorlar. Bu tip vakalarda uzmanlar gelene kadar beklemek önemli. eğer Ölüm gerçekleşirse de yetkililere haber verilmeli" dedi.