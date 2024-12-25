İzmir sokaklarındaki devasa goril şaşkına çevirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda devasa 'goril' kılığında arkadaşıyla birlikte sokağa çıkan Serdar Özalp, görenleri hayrete düşürdü.

Kostüm içinde yürürken, şaşkın bakışlarla yoldan geçen çocuklar kendisiyle fotoğraf çekilmek için çevresine toplandı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken o görüntülerle günün konusu oldu.

Sokakta kendisine eşlik eden arkadaşı ise şunları kaydetti:

"Bir anda internette viral olmuşuz. Farkında değiliz. Bize gece telefonlar yağdı. Bizi arayıp 'internette sizi gördük' dediler. Mutluyuz. Herkes çok ilgi çekici buldu. Korkanlar oldu, çocuklar fotoğraf çekilmek istedi. İnsanlar bir anda ne olduğunu anlamadılar. Bizim için de değişik bir anı oldu. dedi.