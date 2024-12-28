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İzmir'de elektrik kesintisi 28 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 28 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 28 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 28 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Aralık Cumartesi

11:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Zafer
Gazipaşa
Ertuğrul

13:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
Alakeçili
Yağcılar
Cumhuriyet
Aktepe

17:00 - 19:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Aralık Cumartesi

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap

9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

10:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Çağlan

10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kazım Dirik

9:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe
Umut

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Aralık Cumartesi

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere

10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Orta

10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım
Buruncuk

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü

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