İzmir’de elektrik kesintisi 28 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 28 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 28 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
11:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Zafer
Gazipaşa
Ertuğrul
13:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
Alakeçili
Yağcılar
Cumhuriyet
Aktepe
17:00 - 19:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap
9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
10:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Çağlan
10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kazım Dirik
9:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe
Umut
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Orta
10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Kesik
Musabey
Yıldırım
Buruncuk
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü