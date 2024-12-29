Kanser tedavisi gören minik Ferzende’nin yeni yıl dileği

Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşup, kardeşlerini görmek istediğini söyleyen anne Maile Kızıl (31), Yeni yıldan beklentimiz sağlık, huzur, mutluluk. Yeni yılda kardeşlerine kavuşmayı istiyor ama gitmemiz mümkün olmuyor. Onları da buraya getiremiyoruz dedi. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Maile Kızıl ve baba Mensur Kızıl'ın (35) oğlu Ferzende Kızıl'a, tekrarlayan baş ağrısı ve kusma şikayetlerinin ardından yapılan tetkiklerin sonucunda nisanda beyin kanseri teşhisi konuldu. Diyarbakır'da tümörün alınması için ağır bir ameliyat geçiren Ferzende, tedavisinin devamı için ailesi tarafından İzmir'e getirildi.

KARDEŞLERİNDEN UZAKTA

İZMİR Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Balçova'daki evlerinde kalan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ışın tedavisi ile kemoterapi gören Ferzende Kızıl, yeni yılı 7 aydır ayrı kaldığı kardeşlerinden uzakta karşılamaya hazırlanıyor. Oğlunun zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan anne Maile Kızıl, İlk şikayetleri geçen nisan ayında başladı. Baş ağrısı ve kusmalar olunca normal bir durum olmadığını fark ettim. Çünkü gittikçe zayıflamaya başladı. Hastanede sinüzit denildi. Soğuk algınlığı şikayetleri arttı, elden ayaktan düştü. MR çekildikten sonra beyin tümörü olduğu ortaya çıktı dedi. İzmir Hasta Çocuk Evi Derneği Üyesi Nilgün Erten de ailelerin giysi, ayakkabı, gıda, doğal gaz, tüp, elektrik, su gibi tüm giderlerini karşıladıklarını belirterek, "İzmir'in dışından gelenleri evlere alıyoruz. İhtiyaçlarını karşılayıp mağduriyetlerini gidermeye, bir nebze acılarını dindirmeye çalışıyoruz" dedi.