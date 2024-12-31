İzmir'de yılbaşı tedbirleri üst seviyede! 15 bin 124 kolluk kuvveti görev yapacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 bin 124 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını söyledi.
Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için kolluk ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Kolluk birimlerinin hafta sonundan itibaren tedbirleri uygulamaya başladığını belirten Elban, yoğunluk ve hareketliliğin zirveye çıkacağı yılbaşı gecesi, daha yoğun tedbir alındığını anlattı.