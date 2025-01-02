Başka gün mü kalmadı Soyer?

İzmir'de 2019 yılı yerel seçimlerinde CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 5 yıllık süreçte HDP çizgisine yakınlığıyla sıkça eleştirilen Tunç Soyer'in, başkanlık görevi sona erdikten sonra da terör örgütü yanlısı parti temsilcileri ile dostluğunu sürdürdüğü ortaya çıktı.

Şehit polis Fethi Sekin

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ SEÇİLDİ

SOYER'İN, İzmir Adliyesi'ne 2017 yılında düzenlenen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği 5 Ocak'ın yıl dönümünde DEM Partililerle ortak panelde buluşacağı bildirildi. Moderatörlüğünü İnsan Hakları Savunucusu Coşkun Üsterci'nin yapacağı 'İzmir barışı konuşuyor' isimli panelin bu tarihte yapılması manidar bulundu.

Panelde Anayasa Mahkemesi'nce kapatma davası açılan HDP'nin kuruluş ve örgütlenme süreçlerinde yer alan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile terör örgütü üyeliğinden hapis yatan DEM Partili Gülten Kışanak da konuşmacı olarak yer alacak.

Soyer'in Yeşilyurt Mustafa Kemal Necati Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de katılacağı panelin zamanlamasının 5 Ocak 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıda polis memuru Fethi Sekin'in teröristlerce şehit edildiği güne denk gelmesi ise tepkileri beraberinde getirdi.