İzmir’de hemşirenin ölümüne sebep olan sürücüye ev hapsi!

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.



Müşteki avukatı bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu ve olay yeri keşif talepleri bulunduğunu söyledi.



Sinem Soylu da kardeşinin ölümüne neden olan kişiyle yüzleşmenin çok zor olduğunu belirterek, "Raporlara itiraz ediyorum. Gerçekten vicdan sahibi olan insan gerçekleri söyler. Bu kadın elinde telefonuyla oynayıp benim hayatımı bitirdi, kardeşimi öldürdü." dedi.



Bu sırada baygınlık geçiren sanık A.A'ya adliye görevlileri müdahale etti, su ve kolonya verildi.