Yönetmen Olgun Özdemir’e İzmir’de son veda!

Son dakika İzmir haberleri... İstanbul'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Olgun Özdemir'in (50) cenazesi İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verildi.

Özdemir'in cenazesi, Kaynaklar Mahallesi'ndeki Kaynaklar Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye Özdemir'in ailesi ve yakınları ile sanatçı dostları katıldı. Cenaze, namazın ardından Kaynaklar Mezarlığına defnedildi.

Törene katılan oyuncu Çağlar Ertuğrul, Özdemir'in ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Özdemir'in güzel bir insan olduğunu belirten Ertuğrul, "Sadece bir yönetmen değil çok sevdiğim bir ağabeydi, muhabbeti de çok tatlıydı. Hani derler ya 'yakışmadı' diye. Bir anda oldu ve inanamıyoruz. Ölüm haberini alınca biz de şok olduk." dedi.