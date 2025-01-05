İzmir’in 57 yıllık tabure ustası! Gözünü ve parmağını kaybetti yine de mesleğinden vazgeçmedi

Son dakika İzmir haberleri... Dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından olan Kemeraltı'nda ahşap ustalığı yapan Mehmet Gürültü, 15 yaşında memleketi Gaziantep'te başladığı ahşap tabure mesleğini 57 yıldır icra ediyor. 1974 yılında İzmir'e gelen, babasıyla sokak sokak dolaşarak ellerindeki tabureleri satan Gürültü, ilk dükkanını 1978'de Eşrefpaşa'da açtı. Yaptığı tabureleri Eşrefpaşa'dan Kemeraltı'na taşımak zor olduğu için atölyesini Kemeraltı'na taşıyan Gürültü, çarşıda 'Tabure ustası Antepli Mehmet Usta' olarak biliniyor. Mesleğinin son temsilcilerinden Gürültü, ağacı tornada işleyerek ahşap tabure yapıyor.