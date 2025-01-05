İzmir’in 57 yıllık tabure ustası! Gözünü ve parmağını kaybetti yine de mesleğinden vazgeçmedi

'SOL GÖZÜMÜ VE PARMAĞIMI KAYBETTİM AMA SANATIMDAN KAÇMADIM'

Okumak istemediğini bu nedenle mesleğe yöneldiğini belirten Gürültü, "Babam beni nereye götürse oradan hep kaçtım. Bir ay çalışırdım, sonra başka yere giderdim. Ustam taburenin üstünde otururken, babam 'Bu oğlanı çırak alır mısınız? Nereye koyduysam sanattan kaçtı' dedi. Ustam bu teklifi kabul edince sanata öyle başladım. Askere gidene kadar bir daha hiç sanattan kaçmadım. Askerliği bitirdim, geldim. Gaziantep'te bir sene kadar devam ettim, daha sonra İzmir'e taşındık. İzmir'de de sanatımı bırakmadım" dedi.

1988 yılında talaş parçası kaçan sol gözünü kaybettiğini dile getiren Gürültü, "Bu olaydan sonra bir sene ara verdim sonra sanatıma devam ettim. Parmağımı da model çıkarırken komşunun planyasına kaptırdım. Bir sene de onun için ara verdim, çok zorluklar yaşadım ama mesleğe devam ettim" ifadelerini kullandı.