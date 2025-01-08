Karikatürleriyle hayata yeniden tutundu

İZMİR'İN Urla ilçesinde yaşayan, 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci geçiren Kutay Bilgihan Atabay (59), tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağ elini kısmen kullanabilen ve sol eliyle karikatürler çizmeye başlayan Atabay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3 de sergi açtı. Karikatürleriyle ilgili konuşan Atabay "Sol elimle çizim yapmaya başlayınca bir tipi sadece bir kez çizebilmeye başladım. Bütün kafalar hep farklı. İstesem de aynısını yapamıyorum. Bu hoşuma da gitti. Şu ana kadar çizdiğim tüm kafalar birbirinden farklı. Sayısı belki bin tane vardır. Çizdiğim kafayla bütünleşiyorum" dedi.