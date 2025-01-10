CHP’li başkana ve şirketlerine iflas kararı

İZMİR'DE Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin kurucu başkanlığı görevini üstlenen ve yurt dışına çıkmasıyla ilgili birçok iddianın ortaya atıldığı Serdar Deniz'le ilgili şok bir gelişme yaşandı. Kendisi ve 5 şirketi için mahkeme iflas kararı verdi.

Serdar Deniz ile ilgili skandal olayı Yeni Asır'da aktarmıştık. Deniz 1.5 milyarlık vurgun yaparak kaçtı.

İzmir CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bazı milletvekilleri ve bazı belediye başkanlığı ile yakınlığı ile bilinen iş insanı Serdar Deniz'in 1.5 milyar lirayı geçtiği belirtilen borçlarını geride bırakıp kayıplara karışmasının ardından görülen duruşma dün gerçekleşti. Mahkeme Deniz'e ve 5 şirketine iflas kararı verdi. Bundan sonraki süreçte ise iflas masası oluşturulacağı belirtildi. Alacaklılar iflas masasına başvurup, paralarını tahsil etmeye çalışacak.