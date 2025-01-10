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Haberler İzmir Yedek parça dolandırıcıları yakayı ele verdi: 7 tutuklama

Yedek parça dolandırıcıları yakayı ele verdi: 7 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de internet üzerinden oto yedek parça dolandırıcılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İHA

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Yedek parça dolandırıcıları yakayı ele verdi: 7 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekiplerince internet üzerinden oto yedek parça satış vaadi ile dolandırıcılık ile yasadışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 7 Ocak'ta İzmir merkezli İstanbul ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Yedek parça dolandırıcıları yakayı ele verdi: 7 tutuklama

Emniyetteki işlemlerini ardından savcılığa sevk edilen B.D (28), D.V (25), D.K (23), M.A (23) isimli 4 şüpheli serbest kalırken, F.E (23), Y.Ş (30), T.F.K (25), E.A (24), F.K (25), Ü.K (23) ve M.E.K (24) olmak üzere 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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