İzmir pazar günü beyaza bürünecek

İZMİR'DE yıllardır beklenen kar yağışı bu hafta sonu gerçekleşebilir. Meteoroloji verilerine göre, 19 Ocak Pazar günü İzmir genelinde kar yağışı bekleniyor. Son 4 yılda kar yağışına pek tanık olmayan İzmir halkı, bu nadir doğa olayını büyük bir heyecanla karşılıyor.

Uzmanlar, kar yağışının şehir merkezini de etkisi altına alabileceğini belirtiyor. Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesi en yoğun kar yağışını alacak ilçe olacak. Kar yağışının Aliağa ve Menemen'e de ulaşması bekleniyor. İzmir'in kuzeyinde yer alan yüksek yerleşim bölgelerine de yağacak olan kar, kent merkezine karla karışık yağmur olarak düşebilir.