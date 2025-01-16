"Kazıda define bulduk" yalanıyla 55 bin dolar dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde vatandaşları arayarak "Kazıda define bulduk, bunları size satalım sizde kazanın" mizanseniyle, mağdurlara sahte 650 altını 55 bin dolar karşılığında satarak dolandıran 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucu tespit edilen şüpheliler 14 Ocak günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks marka lüks araç satın aldıkları tespit edilirken, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından araca el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen şüpheliler O.Ö (24), M.B (48) ve A.G (54) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.