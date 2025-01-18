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İzmir'de skandal görüntü! Öğretmenler okulda şampanya patlatıp kadeh kaldırdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir okulda ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Bir devlet okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olduğu öğrenilen şahsın şampanya patlatıp kadeh kaldırdığı olayla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Olaya ait görüntüler de ortaya çıktı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de skandal görüntü! Öğretmenler okulda şampanya patlatıp kadeh kaldırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okulunda bir öğretmenin şampanya patlattığı görünen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde eğlenip kadeh kaldırarak alkollü içki içtiği anlar yer aldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova'da bir ortaokulun mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı, okul içerisinde içki içmişler

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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İzmir’de skandal görüntü! Öğretmenler okulda şampanya patlatıp kadeh kaldırdı İzmir’de skandal görüntü! Öğretmenler okulda şampanya patlatıp kadeh kaldırdı İzmir’de skandal görüntü! Öğretmenler okulda şampanya patlatıp kadeh kaldırdı

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