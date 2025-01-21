İzmirli anne-kız Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybetti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin kimlikleri belli olmaya başladı. İzmir'de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın'ın da çocukları 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Altın'la birlikte otelde olduğu öğrenildi.

Çıkan yangında Hilmi Altın'ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Facia kurbanlarından Alya'nın İzmir'de özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın'ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa'nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.