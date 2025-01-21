  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmirli anne-kız Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybetti

İzmirli anne-kız Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybetti

Bolu'da Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, tatil için İzmir’den giden Dr. öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmirli anne-kız Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybetti

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişinin kimlikleri belli olmaya başladı. İzmir'de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın'ın da çocukları 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Altın'la birlikte otelde olduğu öğrenildi.

İzmirli anne-kız Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybetti

Çıkan yangında Hilmi Altın'ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

İzmirli anne-kız Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybetti

Facia kurbanlarından Alya'nın İzmir'de özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın'ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi. İzmir'de yaşayan ailenin memleketlerinin Manisa'nın Soma ilçesi olduğu de belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA