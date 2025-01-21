Müze Kent Birgi’de UNESCO süreci başladı

BİRÇOK medeniyete ev sahipliği yapan tarihi kent Birgi için UNESCO yolunda yeni bir süreç başlıyor. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine hazırlık sürecinde önemli bir kilometre taşı olan 'Alan Yönetimi' sürecinin başladığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turan, bunun heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Turan yaptığı açıklamada "2012 yılından bu yana devam eden UNESCO yolculuğumuz ortak bir çalışma sonucunda başarıya ulaşacak ve Birgi örnek bir kent olacaktır. Batı Anadolu'da kendini korumayı başarabilmiş tek kent Birgi'dir. UNESCO Dünya Mirası yolunda kararlıyız, heyecanlıyız" dedi.