Down sendromlu çocuğu döven şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'de, komşusunun down sendromlu oğlunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bornova ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (53), down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ın (17), üst komşusu T.Ö. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Hasan Akgün her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" dedi.