İzmir’deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı

Celsede söz verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Geçen duruşmada herkes suçu birbirine atıyordu. Her iki kurumda ölüme sebebiyet verenlerin en ağır cezayı almasını, bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı.



Bilirkişi raporunun yetişmemesi ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, 3 tutuksuzun ev hapsi şeklindeki adli kontrollünü yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar verdi.



Duruşma 24 Mart Pazartesi gününe ertelendi.