İzmir’deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 11'i tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklular, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan tanık A.Ç'ye söz verildi.



Olay günü bölgede görevli olduğunu anlatan A.Ç, "Bize 2 vatandaşın elektriğe kapıldığına dair bir ihbar geldi. Sonrasında bir kişiye daha elektrik çarptığını öğrendik. GDZ Elektrik'i aradım ama ulaşamadım. Polise bilgi verdim. Ambulans çağırdım." dedi.



Savcı, sanıklar hakkında tutukluluk ve adli kontrolün devamı yönünde mütalaa sundu.



