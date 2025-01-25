Zabıtadan esnaf zorbalığı

İzmir'in Bornova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, denetimler sırasında esnafı darp etti. Bornova Kazım Dirik Mahallesi'ndeki işletmeleri gezen zabıta memurları, çiğ köfte dükkanı sahibi Hakkı Sarcan ile kaldırıma koyduğu masa ve sandalyesi yüzünden tartışma yaşadı.

Eren Özdemir

Hakkı Sarcan

DARP RAPORU ALDI

Eşyaları kaldırıma koymaması gerektiğini söyleyen zabıta görevlileri, işyeri sahibinin "Ben buraya işgaliye bedeli ödüyorum" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Durumu gören yan komşu Eren Özdemir, tartışmayı sonlandırmak için araya girince, zabıtaların saldırılarına maruz kaldı.Yumrukların hedefi olan Hakkı Sarcan ile doğuştan ortopedik engeli bulunan ve arbede sonucu boğazı sıkılan, ayaklarına ve sırtına darbe alan Özdemir, darp raporu aldı. Özdemir, "20 kişi halinde geziyorlardı. Planlı ve bilinçli bir şekilde kalabalık gelmişlerdi. Amaç denetlemek değil, gözdağı vermek" dedi. Eren Özdemir'in babası Bornova Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ramazan Özdemir, yaşanan tatsızlıkla ilgili şikayetçi olduklarını belirterek, "Belediye Başkanı, durumdan haberdar olmasına rağmen bizimle iletişime geçmedi. Zabıtanın görevi zor kullanmak, esnafa saldırmak değil. Önümüzdeki şubat ayında yapılacak Bornova Belediye Meclis Toplantısında bu konuyu dile getireceğim" ifadelerini kullandı.