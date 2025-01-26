İzmir’de katı atık krizi

İzmir Lokantacılar Esnaf Odası ile Bayraklı 16 Nolu Küçük Yamanlar Aile Sağlığı Merkezi doktorları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) faturalarına yansıyan ve ilçe belediyelerince belirlenen fahiş katı atık toplama bedellerinden muzdarip. Önceki yıllarda daha makul oranda artırılan bu bedellerin 2025'in ilk faturalarında haddinden fazla seviyede uygulandığını belirten aile hekimi Dr. Cemil Dolay ile İzmir Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, Türkiye'de en pahalı su tüketiminin İzmir'de yapıldığını, adil olmayan fiyat artışlarıyla ilgili gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

'İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ'

Katı atık bedellerinin esnafın belini büktüğünü ve yeme içme sektöründe toplum sağlığı için hijyenin önemli olduğunu vurgulayan İzmir Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Bu nedenle gerektiğinden daha az su kullanmamız doğru olmaz. İşletmemde 1 ayda 38 bin 281 liralık su tüketmişim ancak 19 bin 137 lirası katı atık bedeli olmak üzere toplamda İZSU'dan bana 93 bin 936 lira su faturası gelmiş. Bu ay 64 bin 402 lira fatura gelmiş, su tüketim bedelim 40 bin 667 lira, katı atık bedeli 20 bin 332 lira. Sektörümüze darbe vuran kent lokantaları yetmiyormuş gibi bu fahiş artışlar gittikçe işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi" dedi.

'ESNAFI ZORA SOKTU'

Kentteki yeme içme sektörünün temsilcisi ve aynı zamanda lokantacı olan Doğan Kılıç, 'Katı Atık Toplama' vergisi adı altında İZSU faturalarına yansıtılan fahiş rakamların esnafı zora soktuğunu aktardı. Konak'ın Tepecik semtinde 40 yıldır işlettiği lokantasına geçen Kasım'da 93 bin 936 lira su faturası geldiğini, bunun 38 bin 281 lirasının su tüketim, 19 bin 137 lirasının da katı atık bedeli olduğunu ifade etti. Aynı şekilde bu ay 40 bin 667 lirası su tüketim, 20 bin 332 lirası da atık toplama bedeli olmak üzere 65 bin 965 liralık su faturasını görünce kara kara düşünmeye başladığını anlatan Kılıç, "Çok çok eskiden kahvehanelerde gün boyu bir tas sıcak su ile bardak, lokantalarda bir kazan su ile bulaşık yıkanırdı. Temizlik ve hijyenin önemi anlaşıldıkça su tüketimi de arttı. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura da o dönem 'Hamam su tarifesi' ile esnafa suyu yüzde 50 ucuza kullandırmaya başladı. Sonra ki yıllarda bu indirimden vazgeçildi. Ne yapalım şimdi bir tencere suyla bulaşık mı yıkayalım? Kimin vicdanı buna el verir? Biz lokantacıyız. Temizlik ve hijyen bizim için çok önemli. Toplum sağlığını düşünmek zorundayız" diye konuştu. Kılıç, "Belediyeler lokanta açarak hem müşterimizi alıyor, hem de su faturalarına fahiş katı atık bedelleri yansıtıyor. Esnafa rakip olmasınlar, destek olsunlar. Sayın Cemil Tugay'dan acilen indirimli su tarifesi sözünü yerine getirmesini ve esnafa destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

DİĞER İLÇELERDE MAKUL'

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezleri de (ASM), kendilerine uygulanan yüksek katı atık toplama bedellerinden şikayetçi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İZSU tarafından kesilen faturalardaki bu bedellerin, Bayraklı ilçe sınırları içerisindeki ev ve iş yerlerine normal oranda geldiğini, sadece ASM'lere haddinden fazla fiyat uygulandığını belirten Bayraklı 16 Nolu Küçük Yamanlar Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Cemil Dolay, "2023'te 400 TL ve 2024'te 650 TL olan katı atık toplama bedelleri, bu yılın ilk faturasında 2000 TL olarak geldi. Önceki yıllarda da artış az değildi ancak bu kadar yakselmemişti. Ne oldu da bu sene yüzde 350 civarında zamlandı" dedi.

'BİR ANLAM VEREMEDİK'

Dolay, "İlçede sadece 25 ASM var ve bu yüksek bedel sadece ASM'lerden alınıyor. İnsanların sağlığı için hizmet veren bu kurumlara böylesi fahiş fiyat uygulanmasına bir anlam veremedik. İzmir Aile Hekimleri Derneği'nin Whatsapp grubu üzerinden diğer ilçelerdeki ASM'lerle konuştuğumda ise Karabağlar ilçesinde 455 TL olduğunu, Karşıyaka ilçesindeki ASM'lerden ise katı atıkla ilgili hiç ücret alınmadığını öğrendim. Daha sonra İZSU'yu aradım. Bu bedellerin İBB ile alakası olmadığını ve ilçe belediyelerin kasasına gittiğini söylediler. Bayraklı Belediyesi tahakkuk birimini aradığımda ise oradaki görevli Gülten Hanım sayıştaydan çıkan kararla katı atık bedelinin 2025 yılı için 2000 liraya yükseltildiğini gerekçe gösterip bu bahanenin arkasına sığındı. Karabağlar, Konak, Karşıyaka hiç de küçük ilçeler değil. Nedense Bayraklı Belediyesi bu hizmetin bedelini haddinden fazla alıyor" dedi.