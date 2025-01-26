Menemen’e 400 yataklı devlet hastanesi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüştükten sonra önemli bir müjdeyi paylaştı. Başkan Pehlivan, "İlçemize 400 yataklı yeni devlet hastanemizi kazandırıyoruz. Proje, sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanıyor" ifadelerini kullandı.

YER TAHSİSİ YAPILACAK

Gelişim ve büyüme hızıyla sadece İzmir'de değil, bölgede tüm dikkatleri üzerine çeken Menemen'de, tarihinin en büyük sağlık yatırımı için geri sayım başladı. Daha önce Menemen Belediyesi tarafından A2 seviyesindeki hastane yer tahsisinin ardından, beklenen müjdeli haber geldi. İzmir'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüşen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçeye 400 yataklı devlet hastanesi yapılacağını söyledi. Başkan Pehlivan, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Kemal Memişoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanlığımızda yaptığımız görüşmede, Menemen'imizin sağlık geleceğini güçlendirecek önemli bir adım daha attık. İlçemiz için müjde niteliğindeki bu gelişmeyle yeni devlet hastanemizin yatak kapasitesi 400'e çıkarılıyor! Hastanemiz, ileride yatak kapasitesinin daha da artırılmasına uygun olarak planlanıyor. Amacımız, Menemen'imizin sağlık altyapısını en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarımıza hak ettiği modern ve güçlü sağlık hizmetlerini sunmak. Sağlıkta güçlü Menemen için gece gündüz çalışıyoruz! Çünkü Menemen her zaman, her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.