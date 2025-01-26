Soyer’in Bayındır’daki süt işletmesi de battı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde verdiği hiçbir sözü tutmayan ve kenti hizmetsiz bırakan Tunç Soyer'in, yeni bir başarısızlık hikayesi daha ortaya çıktı. Soyer döneminde, Büyükşehir iştiraki olan İZTARIM tarafından Bayındır'da açılan Süt İşleme Fabrikası'nın battığı öğrenildi. Tesiste çalışmalara ara verildiği kaydedilirken, üretimin durma sebepleri ise 'pes' dedirtti.

RUHSATI BİLE ALINMAMIŞ

Tesisin başarısız olmasının arkasında, bölgede hiçbir ön fizibilite yapılmadan kooperatiflerin yoğun olduğu bir lokasyonda açılmış olması belirtildi. Bayındır'da büyükbaş hayvan besiciliği yapılmasına rağmen, kurulan tesiste, küçükbaş hayvan sütünün işletilmesine yönelik bir sistem kurulmuş. Ayrıca süt işleme fabrikasındaki kutulama makinasının İtalya'dan satın alındığı ve bu makinada sadece İtalya'dan alınacak kutuların kullanılabildiği ortaya çıktı. Bu sistemsizlik de maliyetlerin artmasına neden olduğu için, proje eksiye düştü. Ayrıca, çalışma ruhsatı olmadan açılan süt fabrikasının ruhsatı iki ay önce alınabildi. Son olarak göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, et üreticisine olan borcun kapanana kadar canlı hayvan alımını durdurduğu kulislerde konuşuluyordu. Tunç Soyer döneminde, 2023 yılı başından 2024 yılı Nisan ayına kadar hiçbir SGK ve vergi borcunun ödenmemesi Büyükşehir'i zor durumda bırakmıştı. Bayındır'daki süt fabrikasının başarısızlığı da İzmir'e son darbesi oldu.