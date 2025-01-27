İzmir’de 2024 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilenbilgiye göre, Türkiye'de 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi, 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti.



Geçen yıl Türkiye'de en fazla doğum 149 bin 889 ile İstanbul'da, en az doğum ise 267 ile Tunceli'de oldu. Başkent Ankara'da ise 53 bin 497 doğum gerçekleşti.



KIZ BEBEKLERİNE EN FAZLA DEFNE İSMİ VERİLDİ

Kız bebeklerinde en fazla tercih edilen isimler arasında ilk sırayı Defne aldı.



Geçen yıl Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verilirken, Asel ismi 7 bin 554 bebeğe, Zeynep ismi 6 bin 722 bebeğe, Asya ismi 5 bin 167 bebeğe, Gökçe ismi ise 4 bin 838 bebeğe konuldu.



Ayrıca Zümra, Elisa, Elif, Lina ve Duru, en fazla kullanılan 10 kız ismi arasında yer aldı.