Mutfaktan da çöpten de uyuşturucu çıktı

NARKOTİK ekipleri İzmir ve Balıkesir'de gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonda çöplerin arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla ilçesi Yenice mevkiinde görev yapan jandarma ekipleri, ihbar üzerine yolda seyir eden bir kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyonun kasasında çöpler arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, N.A. adlı zanlıyı gözaltına alarak, Yenice Jandarma Karakolu'na götürdü. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

KUTUDA BULUNDU

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda polis paketlendiği kutusunda bulunan mikrodalga fırınını açması ile uyuşturucu maddeye ulaştı. Polis ekiplerinin fırın içinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde paket içinde çıkarıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele biriminin yaptığı operasyonda paketlendiği kutusunda bulunan mikrodalga fırını açması ile uyuşturucu madde 50 gram Metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tahkikata başlanıldı.